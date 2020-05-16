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畢祿山1女失足墜谷 資深社員：全行程初級無越級打怪

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
花蓮、南投交界的畢祿山今早傳出山難，一名21歲登山女隊員不幸失足墜谷，事發該路段（圖）是林道崩塌，後來山友踩出一條路，比較窄，但土是踏實的，有架繩子，一般人可直接走過。圖／讀者提供
花蓮、南投交界的畢祿山今早傳出山難，一名21歲登山女隊員不幸失足墜谷，事發該路段（圖）是林道崩塌，後來山友踩出一條路，比較窄，但土是踏實的，有架繩子，一般人可直接走過。圖／讀者提供

花蓮、南投交界的畢祿山今早傳出山難，一名21歲登山女隊員不幸失足墜谷，滾落85公尺身亡。記者訪問到該山社資深社員，他參與這次遠端救護，他表示，這次全行程屬於初級，「沒有越級打怪」，該隊員失足的路段非危險路段，行走時前後繩索無干擾，應屬於不小心，登山墜落算常見風險，會以山難基金後續撫慰。

該資深社員表示，這次行程兩天一夜，畢祿山單攻屬於初級不難，新手也可上路，事發地點距離出發才8分鐘。事發該路段是林道崩塌，後來山友踩出一條路，比較窄，但土是踏實的，有架繩子，一般人可直接走過。

該資深社員表示，若是危險路段，會採取極度謹慎作法，在山壁有固定點，也在人身上扣繩索，不慎失足可拉著，不過該行程全段沒有危險路段。他表示，該隊員是拉著繩子前進，前後沒有隊員干擾同一繩索，疑重心不穩，往後滾落。

他表示，該隊員墜落後，山社立刻聯絡119，當場也有熱心山友、隊友陸續下切進行緊急救護。該隊員右手開放性骨折，頭部撕裂傷出血，依據野外急救準則，擔心如此長的墜落重大多重傷害，若現場對頭頸部處置不當，可能造成更嚴重傷勢，因此針對手部止血，當下沒有醫療器材，救難隊來也是上頸圈、上擔架沒辦法多做其他處置。

他說，山社都會行前教育訓練，告知當地地形，慢跑體能訓練，確保隊員的技術、知識及體能。由於該隊員是新手，因此風險控管讓她夾在隊伍中間，但現場沒辦法阻止失足墜落。

對此，資深社員感到難過，不過他認為，登山墜落算常見風險。他說，山社都會預防性的存山難基金，將動用這筆基金進行後續撫慰。

山友 骨折 崩塌

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