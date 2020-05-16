男騎士疑超車不當自撞電線桿身亡 機車起火毀喪家花圈

台中市東勢區新盛街今天中午發生機車自撞電線桿意外，機車撞擊後起火燃燒，機車騎士已無生命跡象。記者余采瀅／翻攝

台中市東勢區新盛街今天中午發生機車自撞電線桿意外，機車撞擊後起火燃燒，一旁民眾發現趕緊報案，並幫忙撲滅火勢，消防人員趕抵現場，火勢已由民眾撲滅，但機車林姓男騎士已無生命跡象，送東勢農民醫院搶救。

今天中午12時許，23歲林男騎機車行經東勢區新盛街，突然自撞電線桿，機車撞擊後起火燃燒，機車遭燒毀，火勢還延燒到一旁喪家擺放在路旁的花圈，林男現場已無生命跡象，送東勢農民醫院搶救，詳細事故原因待警方調查釐清。

【16:02 更新內容】

台中市東勢區新盛街今天中午發生機車自撞電線桿意外，機車騎士疑超車不當，自撞電線桿後起火燃燒，一旁民眾見狀趕緊報案，並幫忙撲滅火勢，消防隊員趕抵現場，火勢已由民眾撲滅，但林姓男騎士已無生命跡象，經送醫搶救仍不治身亡。

今天中午12時許，23歲林男騎機車行經東勢區新盛街，疑似為超越前方混擬土車，失控不慎自撞電線桿，機車撞擊後起火燃燒，機車燒成廢鐵，火勢還延燒到一旁喪家擺放在路旁的花圈，林男現場已無生命跡象，送東勢農民醫院搶救後不治，是否有飲酒需抽血檢驗，詳細事故原因待警方調查釐清。