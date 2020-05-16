影／七旬翁疑誤將油門當剎車踩 暴衝撞毀10大小車致2傷

79歲陳姓老翁今天上午9時50分，駕駛轎車載老婆到台南市安南區果菜市場採買後，開車準備離開停車場時，原想要倒車，車子卻往前衝撞倒轎車8輛、機車2台及腳踏車1輛，導致2機車騎士受傷，經送醫幸無大礙。王姓男子指出，老翁應是誤將油門當剎車踩，車子直接往前衝，實在太離譜了。

台南市警三分局安中所獲報，安南果菜市場內發生車禍，立即派員到場處理。員警到場發現後，現場一整排車輛車頭被撞毀，保險桿都掉了，更有轎車左側車身被擦撞出一道長長的凹痕，還有女機車被撞倒，連拖鞋都掉了，現場一片狼藉。

經現場人員通報，緊急叫救護車，將2名機車騎士送醫，一位騎士身體無明顯傷勢，另名女騎士則是左手及肋骨骨折，送安南醫院治療，並無生命危險。至於有位騎踏車的阿伯也被撞倒在地，所幸並無大礙，面對警方的詢問，火大大罵司機不長眼。

王姓男子將轎車好好停在停車場停車格，沒想到從市場出來時，車子竟然毀了。他表示，老翁應是誤將油門當剎車踩，車子直接往前衝，實在太離譜了。隨後叫拖吊車，將轎車拖離現場，進廠維修。