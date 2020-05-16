男子平溪孝子山登山迷蹤 手機定位提供資料警消找到人

蔡姓男子昨天下午獨自到新北市平溪區孝子山爬山，但因為岔路太多不知如何下山，不敢再走，幸好他有帶手機，傳送手機定位資料向119求救，瑞芳警分局、平溪消防分隊及義消民間力量合組搜救小組，分成3組上山救援，昨晚在一條一徑發現蔡男，成功救援下山沒有大礙。

瑞芳警分局說，昨天下午近5時，新北市消防局119接獲蔡姓男子報案電話，他表示自己獨自攀爬平溪區孝子山，因誤走岔路，不知如何下山，擔心越走越遠，請求救援，因他也說不清楚位置，但透過手機傳送定位資料。

警、消根據蔡男提供定位，研判男子仍於孝子山區，但由於山區內登山路線錯綜複雜，加上唯恐定位偏移，因此決定由平溪分駐所、平溪消防分隊等多名警、消、義消等組成的搜救隊，兵分3路出發前往搜救。約在1個半小時的尋找後，在晚間近7時平溪消防分隊義消人員在孝子山一條小徑中發現蔡男，初步檢視並無大礙，搜救人員帶他下山。