登中橫四辣畢祿山 台北大學大三登山隊女隊員傷重死亡

台北大學登山隊一行16人今天上午攀登畢祿山，簡姓女大生不幸跌落邊坡頭部重創，救難人員11點50分將人救上，但已經死亡，後續交由警方處理。畢祿山是台灣百岳名山，也是登山界「中橫四辣」之中辣，高山景觀美不勝收，但沿途地形陡峭，還有大崩塌路段頗具難度，山友得做好萬全準備，才能減少摔倒受傷機率。

820林道登山口在大禹嶺合歡山隧道，是退輔會開發森林資源所開闢之林道，也前往畢祿山的主要通道。畢祿山位在大禹嶺西北方，可以1日往返，沿途景致優美，一路都是不斷爬升的陡坡，畢祿山周圍名山環繞，再往北可以翻越鈴鳴山、無明山、中央尖山、即為聞名的「中央山脈大縱走」，但路程甚為艱險。

畢祿山被山友稱為中橫四辣之一，包括超辣的屏風山(3250m)、特辣的白姑大山(3341m)、中辣畢祿山及小辣羊頭山(3035m)。