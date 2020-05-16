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影／暫停車在迎賓車道 被勸阻移車打傷保全
台中市民黃男昨駕車載友人返回租住大樓，將車子停在迎賓車道，遭大樓李姓保全勸阻，發生嚴重爭執，黃涉嫌動手將李毆傷，致李輕微腦震盪、左眼 瘀青，經警查獲黃男，台中市警六分局訊後依傷害罪嫌將黃函送台中地檢署偵辦。
警方調查，黃男（21歲）昨天中午駕車搭載2名友人，至中市西屯區環中路所租的社區大樓，李姓保全（25歲）見黃將車停在迎賓車道，遂上前勸阻，希望黃不要佔用車道阻礙通行，黃表示只是暫停一下，要上樓拿東西，雙方發生口角。
黃男在氣憤下，動手打傷李姓保全後，再駕車離去，整個過程被拍下，上傳臉書社團「黑色豪門企業」，而受傷的李姓保全經送醫治療，除輕微腦震盪外，左眼也瘀青。
經被害人李姓保全至市警六分局市政派出所報案，警方迅速查獲黃男，他原本兇狠的模樣全不見，乖乖跟著回警所接受訊問，訊後全案依傷害罪嫌函送法辦。
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