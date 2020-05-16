貨車手煞車沒拉「倒退攄」 還把別人的車一起撞下山崖

新北市樹林區今天上午發生2輛貨車同墜山坡的意外，疑似因其中1輛大貨車手煞車未拉，竟然隨著坡度往後滑移，隨後撞上另1輛停放在路旁的小貨車，2輛車直接就衝下山壁，大貨車駕駛則因手腳擦錯傷被送往樂生醫院救治，所幸並無大礙。

這起意外發生在樹林區光興街，今天上午10點20分時，民眾報案表示貨車衝下山壁，消防人員接獲報案趕抵現場，發現竟是2輛貨車一同墜崖，高度約2層樓高，現場還有1名男子手腳擦挫傷坐在路旁。

據了解，傷者就是墜坡大貨車的駕駛吳姓男子（67歲），當時他才剛停車，下車走沒2步，回頭就見到貨車緩慢向後滑動，吳男嚇得衝上前去想阻止，無奈貨車隨著坡度在地心引力的影響下不斷加速向後滑，最後竟直接衝下坡還連帶殃及路邊另一輛貨車。