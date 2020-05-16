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南投畢祿山820林道山難 一名女大生失去生命跡象
台灣熱門百岳畢祿山今天上午發生山難，一支登山隊上午8時行經820林道時，一名簡姓女性登山客跌倒受傷，額頭大範圍撕裂傷手部骨折，無法行動，9時45分疑似失去呼吸心跳，正由隊友急救中，南投縣消防局救難隊上午10點抵達登山口，緊急趕往救援。
南投縣消防局表示，上午8時接獲報案，仁愛鄉820林道發生登山客摔倒重傷意外，傷者是女性大三學生，今天準備從802林道走到畢祿山，但因為林道是不斷爬升陡坡，疑似不慎摔倒，頭部、手部重創骨折。
消防局獲報後，由仁愛消防分隊組隊和神鷹搜救隊趕往820登山口，上午9時45分，同行的莊姓登山隊員回報，簡姓女學生傷勢加重，失去呼吸心跳，正由隊友CPR搶救，救難隊員10點抵達登山口，加緊趕往救援，上午11時抵達事故地點，正準備架設繩索搶救。
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