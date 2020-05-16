32歲領隊攀登雪山東峰線 疑身體不適倒臥步道不治
一名32歲李姓登山領隊昨日疑因身體不適，倒臥在台中市和平區武陵農場雪山東峰線5.7K步道上，台中市梨山消防分隊出勤救援，並由空中勤務總隊派遣直升機即刻救援，但消防隊員抵達雪山東峰後，立即趕往接觸患者，但男子已無生命跡象，進行CPR急救仍不治，今早8時許吊掛遺體載至東勢河濱公園，由家屬將遺體帶回。
梨山消防分隊指出，李男昨日帶領2名山友攀登雪山東峰線，昨日下午3時許突然倒臥，民眾發現後趕緊報案，消防隊員抵達時，李男已無生命跡象，急救後仍不治。昨日因現場雲層增厚無法執行吊掛作業，先將李男搬運至雪東停機坪，待天候狀況佳再進行吊掛。
今早7時37分，直升機起飛前往雪東停機坪，並於8時21分到達雪東停機坪，梨山搜救人員協助搬運上機，並於8時50分降落東勢河濱公園，大體由家屬帶回處理。
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