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影／新冠肺炎期間小黃難開 運將在斑馬線上街頭表演
新冠肺炎期間，民眾搭小黃的意願不大，運將叫苦連天，昨晚有1名年約40多歲的運將將車停在勤美誠品綠園的斑馬線上，手裡拿著兩顆球，爬上計程車在引擎蓋、車頂表演，並向路過民眾說「有誠意的話，打賞一下，計程車很難開」，警方表示運將違規停車，將依法告發。
昨晚8時，有1名年約40多歲的運將，將計程車停在中市公益路與館前路口的勤美誠品綠園，運將戴著帽子，身穿黃色襯衫、長褲，手裡拿著兩顆球，隨著音樂聲，不時爬上計程車的引擎蓋、再爬上車頂耍球、秀球技。
這名運將還向路過的民眾說「有誠意的話，打賞一下，計程車很難開」，民眾見狀有的還在打賞箱投幣。經網友拍攝在臉書「爆廢公社公開版」，PO影片「台中市勤美誠品綠園違停影片」。
市警一分局民權派出所所長洪世景表示，警方昨晚接獲報案，惟到場時該車已離去。至於影片中計程車司機停於斑馬線上，依道路交通管理處罰條例第56條第一項第1款，汽車駕駛人在禁止臨時停車處所「停車」者，處600元以上1200百元以下罰鍰。將依法告發。
警方呼籲請民眾提供相關完整事證及影像，以利警方通知當事人前來說明，若違規事實屬實，警方將會製單告發。另呼籲民眾若當場發現有違反道路交通管理事件之行為，請即撥打「110」報案專線，詳述其違規狀況、地點等相關資料，本分局派員前往查明處理，以維護大眾用路權益，並提醒駕駛人依規定行駛，快樂出門、平安返家。
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