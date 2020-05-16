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高雄台南間平交道車禍 查出死亡婦人身分

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市湖內區大湖東路500巷平交道今天清晨發生車禍，台鐵編號3122次區間車，經過平交道前，司機員發現1名婦人騎腳踏車穿越平交道，疾鳴喇叭，但煞車不及仍擦撞婦人，婦人彈飛鐵路東正線鐵道上，當場死亡，經查，死者是住高雄市湖內區的67歲林姓婦人。

鐵路警察局高雄分局瞭解，發生車禍的平交道高雄大火車站與台南中洲火車站之間。今天清晨6點11分，台鐵3122次區間車由大湖站北上，路過高雄市湖內區還未過二仁溪，在高雄市湖內區大湖東路500巷平交道，柵欄已經放下，司機員發現婦人騎在腳踏車上，卻慢慢用腳滑行，由西往東穿越平交道，列車煞車已來不及。

案發地是鐵路警察局高雄分局台南分駐轄區，員警據報趕抵車禍現場，發現婦人闖平交道被列車撞彈到東正線上，緊急聯絡鐵路局處理。因正逢會考日，台鐵立刻派車接駁乘客，由大湖站協調計程車接駁旅客。

鐵路警察蒐證，不到1小時時便讓區間車放行，西線於上午7點56分恢復行車，東線於上午8點23分恢復正常行駛。

警方根據證件，查出死者是67歲的林姓婦人，聯絡到林婦兒子到場。據林婦兒子說，母親持有重度身心障礙手冊，之前曾有輕生念頭，不知今天一早母親出門就出事。

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在高雄市湖內區大湖東路500巷平交道發生車禍的台鐵3122次區間車。記者林保光／翻攝
在高雄市湖內區大湖東路500巷平交道發生車禍的台鐵3122次區間車。記者林保光／翻攝
高雄市湖內區大湖東路500巷平交道今天清晨發生車禍，林姓婦人撞上列車彈飛東正線。記者林保光／翻攝
高雄市湖內區大湖東路500巷平交道今天清晨發生車禍，林姓婦人撞上列車彈飛東正線。記者林保光／翻攝
高雄市湖內區大湖東路500巷平交道今天清晨發生車禍，林姓婦人撞上列車彈飛東正線。記者林保光／翻攝
高雄市湖內區大湖東路500巷平交道今天清晨發生車禍，林姓婦人撞上列車彈飛東正線。記者林保光／翻攝

高雄市 警察 車禍

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