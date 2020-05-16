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租小鴨車耍狠還拿開山刀攔車 疑超車爆行車糾紛
新北市五股區昨日中午發生一起持開山刀攔車的行車糾紛，嫌犯駕駛租用而來的Toyota Yaris，在新五路與Mazda發生糾紛，持開山刀下車大聲叫罵，還不斷以開山刀敲擊Mazda駕駛座車窗，隨後揚長而去；蘆洲警方已鎖定租用人的身分，將通知到案說明，並以恐嚇、毀損及公共危險等罪嫌，函送新北地檢偵辦。
據了解，嫌犯所駕駛的「小鴨」Toyota Yaris是向租車公司日租，在昨天中午12時許行經五股區成泰路和工商路口時，與21歲陳姓男子駕駛的「馬3」發生超車糾紛，小鴨一路追逐馬3到新五路2段五股交流道口，隨即攔停在馬3旁。
嫌犯下車後手持開山刀，並對著馬3不斷叫囂，甚至以開山刀狂敲馬3駕駛座車窗玻璃，但眼見馬3駕駛沒有回擊，嫌犯隨即上車揚長而去，不過過程全都被監視器及其他目擊車輛紀錄了下來。
目前租車公司已提供承租人的身分資料給警方辦案，蘆洲警方也表示，絕不姑息這樣的行為，已通知該名持刀男子到案說明，全案將依恐嚇、毀損及公共危險等罪嫌，函送新北地檢偵辦。
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