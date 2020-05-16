捷運女不戴口罩不聽勸還打人咬人 北捷移送第二例開罰

一名年約20多歲的鄭姓女子昨天晚上6點56分在台北捷運市政府站，因沒戴口罩強行要搭車，遭保全攔下制止，鄭女卻不聽勸還出拳毆打、咬傷保全右手臂，保全也將鄭女拉出車廂，在月台區壓制；北捷公司表示，行控中心事發後立即通知捷警及轄區警方協助，最後由轄區警方帶回處理，將依法送衛生局裁處，這也是第二件因不戴口罩又不聽勸遭移送開罰的案例。

北捷表示，根據警方調查，鄭女過閘門後想進入車廂，保全發現鄭女沒戴口罩後，當下有先請鄭女戴口罩，但鄭女不願配合，還連續出拳攻擊保全，最後被保全壓制在地，鄭女在激烈反抗時，還咬傷保全右手臂。

北捷說，警方獲報到場後，將鄭女帶回信義警分局三張犁派出所調查，但鄭女不願說明為何不戴口罩，保全則要提告傷害，警方偵訊後則移送法辦。

北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，說，中央流行疫情指揮中心目前仍規定搭捷運、公車等大眾運輸必須戴口罩，否則可開罰3000到1萬5000元，後續接獲案件，將蒐集證據、等鄭女陳述意見後開罰。