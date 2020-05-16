女沒戴口罩被勸離捷運站竟惱羞狂K保全 網超心疼：脾氣太好

保全不斷遭鄭姓女子狂K，讓網友看了相當心疼。 圖／翻攝YouTube 新冠肺炎疫情在台灣雖然已經連續8天0確診，但是仍不能掉以輕心，搭乘交通工具時還是需要配戴口罩，網上出現了一段影片，15日晚間約7時於台北捷運市政府站，一名26歲鄭姓女子因為沒戴口罩遭到勸離，但她卻不滿的開始打保全，至少持續了兩分多鐘，網友看到也直呼「保全大哥的脾氣也太好了」。

社群平台Youtube有民眾上傳一支影片，時間發生在15日晚間約7時的北捷市政府站月台，一名戴著眼鏡的鄭姓女子因為未依規定戴口罩而被勸離，可見站務人員先是把她壓制在地，同時說明因為國家規定必須依法戴口罩才能搭乘，沒想到鄭女不聽勸說，還把站務人員拉倒在地，一旁的保全見狀便將兩人拉起，結果鄭女竟突然開始K保全。

保全先是笑笑的說「給你打沒關係」，但鄭女無法冷靜情緒，不斷的朝保全猛揮拳，保全把她壓制在地後她還大口咬下保全的手，接著又挑釁保全脫掉防護衣，然後又是一陣狂毆，雖然一旁站務人員不斷說著「好了好了」但鄭女還是忍不住不斷朝著保全狂Ｋ，最後保全終於受不了狂吼一聲「妳夠不夠」接著把鄭女壓制在地。

這段影片也被網友轉發到PTT八卦版引起熱議，有網友表示「剛好在現場，保全真的讓了很多拳，中間壓制後也沒多久就放開，但對方就是整個鬼打牆一直跟保全釘孤枝」、「怎感覺保全在打猴子一樣」、「小屁孩到底在幹嘛，保全只是不想出手吧」、「保全人有夠好」、「這保全要給加薪吧！處理得宜，直接壓制到底，搞不好還會被告」，也有不少人心疼保全被揍，紛紛喊「保全辛苦了」。

警方查出，26歲鄭姓女子晚間進入捷運市府站準備搭車，因未戴口罩被巡邏保全發現，保全上前制止，遭制止的鄭女情緒激動，在捷運站內出手毆打保全，此時站務人員也到場，鄭女事後被壓制在地，警方訊後依傷害罪嫌把鄭女送辦，至於未戴口罩部分，則會移送衛生局裁處。

(影片來源為：YouTube，如遭移除敬請見諒。)