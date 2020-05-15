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影／疑新仇加舊怨 才出獄3天 街友揮刀當眾砍傷人
新北市福和橋下今天傍晚發生一起持刀傷人案，街友洪姓男子疑似不滿街友王姓男子將他的棉被等「家當」丟棄，持水果刀找王男理論，見王男躺著覺，涉嫌動手刺傷其左臀部，王男頓時驚醒，二人發生扭打，王男左手臂又遭劃傷，當場血流不止，一旁運動民眾見狀上前出言制止，洪男才邊罵邊走開。
警方獲報迅速到場，將混身是血的王男送醫急救，並在附近公廁逮到正在用水清洗水果刀的洪男，警詢後明天將依殺人未遂罪嫌送辦。
「是他欺人太甚，去年還出腳踹斷我右手。」12日才服刑出獄的52歲街友洪姓男子落網後表示，58歲的王姓街友愛喝酒，常常酒後專找窩在福和橋下街友們的麻煩；洪說，去年11月初，睡夢中突然覺得右手遭人踹了一腳，當場痛醒，睜眼一看才發現是王男所為，到醫院才知手骨斷裂，當時報警提告傷害附帶民事求償，但案件迄今仍未開庭。
洪男說，自己因案在本月12日才刑滿出獄，回到福和橋下繼續當街友，今天下午2時許發現棉被等「家當」不見蹤影，四處詢問得知是王男所為，氣得四處找人，於下午4時許，發現王男躺在橋下椅子上睡覺，二話不說先朝他左臂部刺了一刀。
王男驚醒後二人相互叫罵並扭打，混亂中王男左手臂又被劃傷，當場濺血，在橋下運動的民眾驚見發生流血事件，不僅打電話報警，還有人持棍子上前制止，洪男見狀才持刀離開。
警方趕抵先將受傷流血的王男送往慈濟新店醫院急救，經急救後無生命危險，警方隨後在橋下公廁內找到涉嫌逞凶，正在清洗水果刀的洪男，當場將人逮捕帶返派出所，並於今晚10時許送往永和偵查隊，將於明天依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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