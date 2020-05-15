聽新聞
test
0:00 / 0:00

83歲老農遇詐騙老哏 棺材本差點被騙光

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣東港分局林邊分駐所昨接獲林邊農會職員報案，稱83歲老農欲領取現金48萬元，說要趕快匯到某個安全指定帳戶，否則他的帳戶會被凍結，屆時無法使用，還會吃上官司；員警和農會職員解釋是電話詐騙集團的老招式，並舉出實際被詐騙案例，老農將現金回存時不斷感謝，直呼詐騙集團有夠夭壽，他的棺材本差點都沒了。

林邊農會說，遇有客戶臨櫃辦理匯款或轉帳交易時，會先細心詢問客戶匯款或轉帳的對象及用途，以預防客戶遭詐騙，如發現客戶有疑似受騙情形，會主動關懷詢問並積極提醒或勸阻客戶匯款或轉帳交易，老翁提領全部的48萬元存款時，對職員的善意提醒仍半信半疑，只好請員警協助處理。

警員林順興表示，到場了解得知老翁接獲自稱屏東地方法院民事執行處公務員打來的詐騙電話，稱要凍結老翁農會的金融帳戶，指示老翁至農會領取後再匯款到指定帳戶，是典型的詐騙手法，他不斷舉實例，假冒公署公務員是詐騙集團慣用的老招式，最後成功阻止老翁遭詐騙，

藍姓老翁激動斥責詐騙集團實在沒天良、有夠夭壽，接到電話時緊張一整天，擔心帳戶被凍結沒錢可用，趕緊依指示到農會辦手續，要不是農會職員與警方熱心的幫忙與勸阻，他這一生辛苦務農下田工作的養老積蓄和棺材本，可能全部被騙光，離去時直向員警和農會職員道謝。

員警向83歲老農解釋是電話詐騙集團的老招式，並舉出實際被詐騙案例，老農將現金回存時不斷感謝，直呼電話詐騙集團有夠夭壽。記者潘欣中／翻攝
員警向83歲老農解釋是電話詐騙集團的老招式，並舉出實際被詐騙案例，老農將現金回存時不斷感謝，直呼電話詐騙集團有夠夭壽。記者潘欣中／翻攝

詐騙集團 老翁

延伸閱讀

鳯梨芋頭肉粽吃了不膩口 林內農會創意行銷助農

防颱人人有責 平溪公所、農會簽防災合作

10項產品認證4座工廠ISO 這位超強農會總幹事感性落淚

台南市109年綠竹筍評鑑結果揭曉 78歲老農民黃明營奪冠

相關新聞

影／疑新仇加舊怨 才出獄3天 街友揮刀當眾砍傷人

新北市福和橋下今天傍晚發生一起持刀傷人案，街友洪姓男子疑似不滿街友王姓男子將他的棉被等「家當」丟棄，持水果刀找王男理論，...

女子搭台北捷運不戴口罩 被制止搭車竟咬傷保全

鄭姓女子晚間在台北捷運市政府站搭車，因沒戴口罩被保全攔下制止，她不聽勸出拳毆打，還咬傷保全右手臂，警方帶回她依傷害罪嫌究...

83歲老農遇詐騙老哏 棺材本差點被騙光

屏東縣東港分局林邊分駐所昨接獲林邊農會職員報案，稱83歲老農欲領取現金48萬元，說要趕快匯到某個安全指定帳戶，否則他的帳...

貨櫃車撞斷變電箱 釀蘆洲部分地區大停電

新北市蘆洲部分地區今天下午3點45分突然發生停電，原因竟是貨櫃車撞斷路旁高架變電箱，導致周遭住戶發生停電，台電人員接獲通...

騙人投資賽艇賭博 稱智能程式預測穩贏

吳姓男子為首詐騙集團上網交友，誘使投資賭博網站，宣稱用智能程式預測「穩贏」，得手斷絕聯繫；刑事局搜索機房，犯嫌以噴槍、電...

轉貼特定人居家隔離 供2萬3372人見聞被訴

台中市民古姓男子，3月間未經查證，在臉書社團「我是大里人」，涉嫌轉貼「越南人，經通報居家隔離，3月20日晚從台中包計程車進...

影／詐騙「五百姐」雙北趴趴走 警鷹眼4小時逮人

何姓女子日前在雙北市各大店家消費後，利用店員找錢時，快速抽回當中的500元，再向店員質疑找錯錢，店家未細察只好補差額給她...

北港鎮神明身上的金牌被摘走 小偷身分馬上曝光

雲林縣北港鎮一家金香舖店內供奉的神明掛有金牌，昨天晚上兩名小偷，大喇喇進入店內，直接把金牌摘走，不到10分鐘，小偷身分馬...

台北市錢櫃林森店火災善後 應曉薇批市府想當和事佬

台北市錢櫃林森店火災，傳出業者為了施工，關閉5大消防安全設備，奪走6條人命，台北市議員應曉薇下午在議會質詢指出，錢櫃違法...

影／轉彎貨車遭直行車猛力撞上翻覆 貨車駕駛失去生命跡象

桃園市中壢區今凌晨5點30分，於龍岡路二段發生一起交通事故，一輛轉彎的貨車與直行的汽車發生擦撞，造成74歲小貨車駕駛吳姓男子，到院前已到院前心肺休止(OHCA)；另一名36歲汽車駕駛陳姓男子...

勒索軟體「駭」到中油 調查局：病毒來自海外

台灣中油公司本月4日傳出總公司資訊系統受勒索軟體攻擊並緊急斷網，導致全台加油站無法使用捷利卡及「中油PAY」的APP支付...

影／「鏘、鏘、鏘」警敲水溝蓋取手機 大學生感動致謝

19歲的黃姓大學生前天下午在南屯區等公車時，不慎將手機掉落排水溝內，急得向警方求救，員警持榔頭將水溝蓋敲開，再輔以棍子...

熱門新聞

沒顧好「想做愛的女病患」致失身 台大醫院得賠40萬

19年前歸仁雙屍命案謝志宏被判9次死刑 定讞後再審逆轉無罪

影／北市女稱「有聲音要我去割頭」 持刀隨機殺騎士被警逮

台塑林園廠爆炸石化槽冒濃煙 高雄消防隊搶救中

謝志宏遭關押6834日 最高冤獄賠償3417萬可望創紀錄

女患者想做愛台大醫判賠 醫嘆院方責任全包恐苦家屬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。