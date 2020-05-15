83歲老農遇詐騙老哏 棺材本差點被騙光

屏東縣東港分局林邊分駐所昨接獲林邊農會職員報案，稱83歲老農欲領取現金48萬元，說要趕快匯到某個安全指定帳戶，否則他的帳戶會被凍結，屆時無法使用，還會吃上官司；員警和農會職員解釋是電話詐騙集團的老招式，並舉出實際被詐騙案例，老農將現金回存時不斷感謝，直呼詐騙集團有夠夭壽，他的棺材本差點都沒了。

林邊農會說，遇有客戶臨櫃辦理匯款或轉帳交易時，會先細心詢問客戶匯款或轉帳的對象及用途，以預防客戶遭詐騙，如發現客戶有疑似受騙情形，會主動關懷詢問並積極提醒或勸阻客戶匯款或轉帳交易，老翁提領全部的48萬元存款時，對職員的善意提醒仍半信半疑，只好請員警協助處理。

警員林順興表示，到場了解得知老翁接獲自稱屏東地方法院民事執行處公務員打來的詐騙電話，稱要凍結老翁農會的金融帳戶，指示老翁至農會領取後再匯款到指定帳戶，是典型的詐騙手法，他不斷舉實例，假冒公署公務員是詐騙集團慣用的老招式，最後成功阻止老翁遭詐騙，

藍姓老翁激動斥責詐騙集團實在沒天良、有夠夭壽，接到電話時緊張一整天，擔心帳戶被凍結沒錢可用，趕緊依指示到農會辦手續，要不是農會職員與警方熱心的幫忙與勸阻，他這一生辛苦務農下田工作的養老積蓄和棺材本，可能全部被騙光，離去時直向員警和農會職員道謝。