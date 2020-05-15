俄籍男船員血壓飆高 海巡全副武裝派艇海上接駁送醫

今天凌晨一艘馬紹爾籍油輪，船上一名俄羅斯籍船員身體極度不適，有頭暈、血壓高情形請求後送就醫。基隆海巡隊獲報後，立即派遣海巡艇前往基隆港外錨泊區接駁，成功救援送醫。

今天凌晨2點多，艦隊分署基隆海巡隊接獲海巡署北基巡防區通報，一艘馬紹爾籍「NAVIG8 AMAZONITE」油輪，船上一名俄羅斯籍船員身體極度不適，請求後送醫院急救。

基隆海巡隊派遣海巡艇PP-10050前往基隆港外錨泊區，另通報基隆港務消防隊備妥救護車、疾管署基隆辦事處人員等單位協助，凌晨1點，海巡艇在野柳北2.5浬與油輪會合，順利完成接駁，順利開到海巡隊碼頭後，由基隆港務消防隊救護車將病患後送部立基隆醫院就醫。

經了解，26歲的俄籍船員在船上突然頭暈不適，經量測血壓高達170，所幸海巡人員即時救援，送醫治療後無大礙該船員對海巡隊派艇協助，十分感謝。

海巡人員進行救援任務時，均全程穿著防護衣、戴口罩及手套等防疫裝備，確認病患狀況同時進行體溫量測，並讓病患待於艙外通風處。返隊後完成全艇消毒作業，防疫措施十分嚴格。