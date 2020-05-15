俄籍男船員血壓飆高 海巡全副武裝派艇海上接駁送醫

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

今天凌晨一艘馬紹爾籍油輪，船上一名俄羅斯籍船員身體極度不適，有頭暈、血壓高情形請求後送就醫。基隆海巡隊獲報後，立即派遣海巡艇前往基隆港外錨泊區接駁，成功救援送醫。

今天凌晨2點多，艦隊分署基隆海巡隊接獲海巡署北基巡防區通報，一艘馬紹爾籍「NAVIG8 AMAZONITE」油輪，船上一名俄羅斯籍船員身體極度不適，請求後送醫院急救。

基隆海巡隊派遣海巡艇PP-10050前往基隆港外錨泊區，另通報基隆港務消防隊備妥救護車、疾管署基隆辦事處人員等單位協助，凌晨1點，海巡艇在野柳北2.5浬與油輪會合，順利完成接駁，順利開到海巡隊碼頭後，由基隆港務消防隊救護車將病患後送部立基隆醫院就醫。

經了解，26歲的俄籍船員在船上突然頭暈不適，經量測血壓高達170，所幸海巡人員即時救援，送醫治療後無大礙該船員對海巡隊派艇協助，十分感謝。

海巡人員進行救援任務時，均全程穿著防護衣、戴口罩及手套等防疫裝備，確認病患狀況同時進行體溫量測，並讓病患待於艙外通風處。返隊後完成全艇消毒作業，防疫措施十分嚴格。

俄籍男船員血壓飆高，海巡全副武裝派艇海上接駁送醫。記者游明煌／翻攝
俄籍男船員血壓飆高，海巡全副武裝派艇海上接駁送醫。記者游明煌／翻攝
俄籍男船員血壓飆高，海巡全副武裝派艇海上接駁送醫。記者游明煌／翻攝
俄籍男船員血壓飆高，海巡全副武裝派艇海上接駁送醫。記者游明煌／翻攝

基隆港 海巡署 俄羅斯

延伸閱讀

海巡艦隊分署位於淡水河岸際 當年為執行反制共軍任務

海巡最新4000噸巡防旗艦 辦理豎桅典禮

40歲高血壓…有年輕化趨勢

14友邦致函譚德塞 籲世衛邀台參與WHA

相關新聞

影／疑新仇加舊怨 才出獄3天 街友揮刀當眾砍傷人

新北市福和橋下今天傍晚發生一起持刀傷人案，街友洪姓男子疑似不滿街友王姓男子將他的棉被等「家當」丟棄，持水果刀找王男理論，...

女子搭台北捷運不戴口罩 被制止搭車竟咬傷保全

鄭姓女子晚間在台北捷運市政府站搭車，因沒戴口罩被保全攔下制止，她不聽勸出拳毆打，還咬傷保全右手臂，警方帶回她依傷害罪嫌究...

83歲老農遇詐騙老哏 棺材本差點被騙光

屏東縣東港分局林邊分駐所昨接獲林邊農會職員報案，稱83歲老農欲領取現金48萬元，說要趕快匯到某個安全指定帳戶，否則他的帳...

貨櫃車撞斷變電箱 釀蘆洲部分地區大停電

新北市蘆洲部分地區今天下午3點45分突然發生停電，原因竟是貨櫃車撞斷路旁高架變電箱，導致周遭住戶發生停電，台電人員接獲通...

騙人投資賽艇賭博 稱智能程式預測穩贏

吳姓男子為首詐騙集團上網交友，誘使投資賭博網站，宣稱用智能程式預測「穩贏」，得手斷絕聯繫；刑事局搜索機房，犯嫌以噴槍、電...

轉貼特定人居家隔離 供2萬3372人見聞被訴

台中市民古姓男子，3月間未經查證，在臉書社團「我是大里人」，涉嫌轉貼「越南人，經通報居家隔離，3月20日晚從台中包計程車進...

影／詐騙「五百姐」雙北趴趴走 警鷹眼4小時逮人

何姓女子日前在雙北市各大店家消費後，利用店員找錢時，快速抽回當中的500元，再向店員質疑找錯錢，店家未細察只好補差額給她...

北港鎮神明身上的金牌被摘走 小偷身分馬上曝光

雲林縣北港鎮一家金香舖店內供奉的神明掛有金牌，昨天晚上兩名小偷，大喇喇進入店內，直接把金牌摘走，不到10分鐘，小偷身分馬...

台北市錢櫃林森店火災善後 應曉薇批市府想當和事佬

台北市錢櫃林森店火災，傳出業者為了施工，關閉5大消防安全設備，奪走6條人命，台北市議員應曉薇下午在議會質詢指出，錢櫃違法...

影／轉彎貨車遭直行車猛力撞上翻覆 貨車駕駛失去生命跡象

桃園市中壢區今凌晨5點30分，於龍岡路二段發生一起交通事故，一輛轉彎的貨車與直行的汽車發生擦撞，造成74歲小貨車駕駛吳姓男子，到院前已到院前心肺休止(OHCA)；另一名36歲汽車駕駛陳姓男子...

勒索軟體「駭」到中油 調查局：病毒來自海外

台灣中油公司本月4日傳出總公司資訊系統受勒索軟體攻擊並緊急斷網，導致全台加油站無法使用捷利卡及「中油PAY」的APP支付...

影／「鏘、鏘、鏘」警敲水溝蓋取手機 大學生感動致謝

19歲的黃姓大學生前天下午在南屯區等公車時，不慎將手機掉落排水溝內，急得向警方求救，員警持榔頭將水溝蓋敲開，再輔以棍子...

熱門新聞

沒顧好「想做愛的女病患」致失身 台大醫院得賠40萬

19年前歸仁雙屍命案謝志宏被判9次死刑 定讞後再審逆轉無罪

影／北市女稱「有聲音要我去割頭」 持刀隨機殺騎士被警逮

台塑林園廠爆炸石化槽冒濃煙 高雄消防隊搶救中

謝志宏遭關押6834日 最高冤獄賠償3417萬可望創紀錄

女患者想做愛台大醫判賠 醫嘆院方責任全包恐苦家屬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。