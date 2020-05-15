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貨櫃車撞斷變電箱 釀蘆洲部分地區大停電

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導

新北市蘆洲部分地區今天下午3點45分突然發生停電，原因竟是貨櫃車撞斷路旁高架變電箱，導致周遭住戶發生停電，台電人員接獲通報後立即搶修，在下午5點10分恢復供電；警方則對貨櫃車駕駛進行酒測，但他並未酒駕，後續賠償事宜都還在釐清當中。

肇事的林姓男子（43歲），今天下午駕駛貨櫃車行經三民路往中正路方向前進時，疑似未注意到車身高度，竟意外碰撞路旁高架的變電箱，導致電箱瞬間折斷倒地，周遭住戶也瞬間停電，所幸電箱倒地後並未發生爆炸，沒有造成進一步災害。

台灣電力公司表示，停電發生在下午3點45分，事發後第一時間即派員搶修，變電箱毀損影響範圍在三民路、中正路一帶，共造成244戶停電，台電人員在5點順利搶修完成，並在5點10分恢復電力供應。

蘆洲警方在事故發生後派員現場交管，同時對肇事駕駛進行酒測，酒測值為0，所幸事故並未造成人員傷亡，但台電設備損失則還有待進一步清點。

貨櫃車碰撞高架變電箱，造成電箱毀損大停電。記者巫鴻瑋／翻攝
貨櫃車碰撞高架變電箱，造成電箱毀損大停電。記者巫鴻瑋／翻攝
貨櫃車碰撞高架變電箱，造成電箱毀損大停電。記者巫鴻瑋／翻攝
貨櫃車碰撞高架變電箱，造成電箱毀損大停電。記者巫鴻瑋／翻攝

停電 台電 酒測

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