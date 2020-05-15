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騙人投資賽艇賭博 稱智能程式預測穩贏
吳姓男子為首詐騙集團上網交友，誘使投資賭博網站，宣稱用智能程式預測「穩贏」，得手斷絕聯繫；刑事局搜索機房，犯嫌以噴槍、電鑽破壞手機滅證，警方救回部分手機，查獲吳等24人，估算騙得數百萬元。
警方調查，吳姓男子（24歲）等人在新北市三重區社區大樓、五股區公寓租屋，今年2月起設詐騙機房，透過臉書、IG隨機交友，使用帥哥美女照，閒聊鬆懈網友心防，再慫恿投資。
犯嫌架設賭博網站，提供賽艇博弈遊戲，將網友加入LINE「JRC智能互動」群組，宣稱用程式精準預測遊戲輸贏，穩賺不陪，投資每天可淨賺900至1600元，說服加入會員，利用超商機台儲值。
刑事局偵一大隊第二隊偵辦其餘詐團，發現與這個詐團有關，5日攻堅搜索兩處機房，拘提、逮捕吳等24人；吳否認詐騙，稱正常經營賭博網站。
警方查扣網路設備、手機及現金9萬元，檢視群組多達250名成員，每人投資數萬至10多萬元不等，已通知兩名被害人說明，詢後將吳等24人依詐欺、賭博罪嫌移送。檢方命吳10萬元交保，其餘犯嫌2萬至5萬元交保。
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