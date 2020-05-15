防疫抓毒破搶案績效佳 陳家欽嘉義縣警局頒獎慰勉

嘉義縣警察局執行防疫治安，接連查獲假訊息、違反居家檢疫案件，更迅速偵破「製毒工廠」及「郵局遭強盜」案，績效佳，防疫工作、維護治安不鬆懈，警政署長陳家欽下午到警察局頒贈慰問金，慰勉破案有功人員。

警局說，防疫期間查獲假訊息案7件7人，違反居家檢疫規定案9件10人，執行居家訪視使用警力則達1526人次。4月21日下午義竹鄉資源回收場發生火警，在接獲消防局通報後，發現該處為製毒工廠，立即循線逮捕林姓嫌犯等2人，查扣各級毒品、大量原料及製毒器具，嫌犯經法院裁定羈押。

另，5月7日下午大林鎮中山路郵局發生強盜案，刑警大隊及民雄分局組專案小組，調閱上百支監視器徹夜比對，隔天上午立即拘提涉案黃嫌到案，17小時迅速破案。