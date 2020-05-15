轉貼特定人居家隔離 供2萬3372人見聞被訴

台中市民古姓男子，3月間未經查證，在臉書社團「我是大里人」，涉嫌轉貼「越南人，經通報居家隔離，3月20日晚從台中包計程車進埔里，3月21日午間定位在埔里高工附近，請大家留意」不實訊息，台中地檢署今天依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將古男起訴。

起訴書指出，古男（34歲）於3月23日，以所持用手機LINE接收來自不詳友人在社群軟體LINE群組所張貼內容「越南人，經通報居家隔離，3月20日晚從台中包計程車進埔里，3月21日午間定位在埔高工附近，請大家留意」等不實訊息。

古男未經查證內容是否屬實，旋於同日下午，在他的住處，以手機連結社群軟體臉書網站，在臉書社團「我是大里人」，轉貼內容為「越南人，經通報居家隔離，3月20日晚從台中包計程車進埔里，3月21日午間定位在埔里高工附近，請大家留意」訊息，並貼文加註「這個人被通報，請大家留意」。

古男以此方式散播有關傳染病流行疫情謠言或不實訊息，致使網路網路臉書「我是大里人」社團成員約2萬3372人得以見聞不實訊息，足生損害於多數民眾接受新冠肺炎流行疫情訊息的正確性。