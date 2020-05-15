與死神搶救人命 消防英雄他一人獲頒兩座「生命之星」
台南市府消防局第二救災救護大隊與消防之友會第二大隊辦事處今天聯合舉辦警消救護有功人員表揚會，麻豆分隊隊員蔡佳宏、姜志忠、洪一誠、南化分隊隊員陳德勳、林子翔等5名消防人員共受頒6座「生命之星」奬座，其中蔡佳宏個人接受頒贈「生命之星」獎座二座，救護技術精湛。
第二大隊表示，蔡佳宏與隊員姜志忠出勤麻豆區龍泉里一處工地急病救護，楊姓患者年約50歲，經評估後為OHCA案件（無呼吸及心跳）立即施行CPR及AED電擊與LMA插管，患者現場恢復呼吸及心跳。
蔡佳宏另與隊員洪一誠出勤救護前往麻豆區平等路一帶急病救護，55歲患者已有民眾開始施作CPR，蔡及洪接手CPR及AED電擊與LMA插管，患者到院後急救恢復正常呼吸及心跳。
南化分隊隊員陳德勳及林子翔在救護現場評估黃姓患者呈現OHCA現象，立即以專業技能實際操作，該名患者在送醫後始得恢復生命徵象。
第二大隊大隊長丁春能表示，恭喜獲獎消防弟兄，肯定同仁平常站在消防救災工作第一線，對臺南市這個大家庭的無私奉獻與犧牲，在面對日趨複雜的災害現場，也能不斷精進救災、救護技能，認真付出，著實肯定，特頒贈「生命之星」獎座。
台南消防局消防之友會第二大隊辦事處長胡正德今天頒發獎勵金鼓勵，肯定救災、救護同仁用心守護市民，消友會願全力作為消防兄弟最大後盾。
台南市消防局推動到院前12導程心電圖系統，自107年7月至今年2月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共522件，並經醫院端確診為急性心肌梗塞共44件，搶救了44條寶貴生命，到院前12導程心電圖系統確實為救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器。
台南市消防之友會理事長許敘超、副理事長魏千芸及第二辦事處胡正德拋磚引玉與全體理事會員共捐贈47台12導程心電圖儀器，供台南消防局配置各救護車供消防人員救護使用，提升民眾生命保障。
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