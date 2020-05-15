影／詐騙「五百姐」雙北趴趴走 警鷹眼4小時逮人

何姓女子日前在雙北市各大店家消費後，利用店員找錢時，快速抽回當中的500元，再向店員質疑找錯錢，店家未細察只好補差額給她，板橋區一家早餐店受害店長將影像公布在社群網站「爆怨公社」，板橋警分局調閱沿路監視器不到4小時，火速跨區在台北市查獲何女到案，警詢後依詐罪嫌函送檢方偵辦，警方估計何女以似手法在雙北市至少犯下好幾起「假消費真換鈔」詐騙案，將擴大追查。

板橋警分局沙崙派出所日前執行網路巡邏發現後，立刻向轄區受害店家求證，早餐店店長表示因店內工作忙碌尚未報案，員警調閱沿路監視器發現涉嫌詐騙的女子，得手後先搭捷運再轉換公車回到台北市，於案發4小時內就登門抓人。涉案的34歲何姓女子看到警察迅速找上門也相當驚訝，坦承自己「快手換鈔」，藉此詐騙店家。警方另外也發現，何女在本月8日也以同樣手法在北市大安區犯案，且犯案的穿著打扮幾乎ㄧ模一樣。

據了解，何女以類似「快抽鈔票」手法犯案已不是第一起，日前新北地區也曾有雙人組換鈔手出沒，利用一人跟店家攀談鬆懈心防，另一人則快速抽取鈔票，而何女則是選擇客人多又忙碌的早餐店下手。受害店家更抱怨，生意受疫情影響已經是勉強維持營業，還遭這名「五百姐」詐騙，相當氣憤。

據店家表示，本月10日當天上午女子進到店內表示要外帶，點了低價位的早餐後，拿出一張千元紙鈔付款，店員隨手找了她包含一張五百元及四張一百元的鈔票，但婦人卻利用快速換鈔的手法，迅速把500元抽走，接著向店員質疑少找500元，店員因為忙碌一時未察覺也不疑有他，再拿出一張五百元補給何女，事後回想覺得怪怪的，清點營業所得才發現原來是遇上「五百姐」，氣得將監視器影像上傳社群網站，提醒店家同業注意不要受騙。