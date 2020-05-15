中壢車禍 7旬男駕駛送醫前心肺功能停止
桃園市中壢區龍岡路今天清晨發生一起小貨車與自小客車嚴重撞擊車禍，2車的駕駛都受傷，其中小貨車駕駛、74歲吳姓男子因傷重，送到醫院前心肺功能停止。
桃園市政府消防局今天指出，清晨5時32分接獲報案，指中壢區龍岡路二段發生嚴重車禍，消防人員獲報趕抵現場後，發現各有1輛小貨車、自小客車翻覆，並嚴重變形，立即緊急救置受傷的2名駕駛，送往醫院。
消防局表示，其中74歲吳姓男子在送到醫院前心肺功能停止，另一名36歲陳姓男子則意識清楚，僅為膝蓋擦傷。
桃園市政府警察局中壢分局指出，車禍由於撞擊力量猛烈，小貨車四輪朝天，自小客車則是車身嚴重變形，玻璃散落一地；至於意外發生主因與責任歸屬，仍待警方進一步釐清。
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