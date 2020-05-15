北港鎮神明身上的金牌被摘走 小偷身分馬上曝光

雲林縣北港鎮一家金香舖店內供奉的神明掛有金牌，昨天晚上兩名小偷，大喇喇進入店內，直接把金牌摘走，不到10分鐘，小偷身分馬上曝光，姓名和住處也馬上被PO網，警方掌握今天已全力追捕中。

莊姓男子騎機車載著何姓男子昨晚約10時許，趁著這家金香舖剛好沒人，何男大喇喇走進店內，將店內供奉神明身上所的金牌，直接摘走，得手後坐上莊男在門外等候的機車馬上離開，過程約只半分鐘，但全被店內和附近監視器拍下。

被害人發現有人闖空門，從監視器發現神明的金牌被偷，除向警方報案，並將兩人的姓名及住處PO網，由於兩人對神明不敬的行為，立刻引起網友撻划，指責小偷真大膽。

警方查出兩男是前科累累的慣竊，但兩人可能也知道自己身分已曝光，早已逃之夭夭，警方全面追捕中。