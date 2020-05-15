台北市錢櫃林森店火災善後 應曉薇批市府想當和事佬

台北市錢櫃林森店火災，傳出業者為了施工，關閉5大消防安全設備，奪走6條人命，台北市議員應曉薇下午在議會質詢指出，錢櫃違法裝修施工，疑破壞防火區劃，不只消防違法，另涉及違反建築法，但建管處卻未行使權責告發，要求建管處把錢櫃違法資料送檢調，北市建管處長張明森承諾會送檢方調查。

應曉薇指出，錢櫃變更使照施工，內容無涉及室內裝修，若進行室內裝修須另案辦理，錢櫃沒有另案辦理也沒有併案，就是違法進行裝修施工，造成重大傷亡。張明森說，當初錢櫃的施工看起來是拆除工程，但應曉薇質疑，若是拆除工程，怎麼會是大火時很多包廂在營業？明明就是在室內裝修。

應曉薇說，建築法明文規定不得破壞防火避難設施、設備和防火區畫，但建管處卻沒有行使權責向檢方告發，這不該是市府態度。

另外，應曉薇也說，台北市政府法務局5月8日為錢櫃受害者召開法律權益保障說明會，提供法律諮詢及消費爭議協調申請。但錢櫃受害者反應，諮詢律師不斷引導受害者朝與錢櫃和解的方向進行，並未說明如何向錢櫃提起訴訟及臺北市政府提出國賠，更未說明和解需要放棄訴訟。

應曉薇說，律師所列的差異比較指出，和解較節省時間，但和解是否代表放棄訴訟？卻沒寫進去告訴受害人。消保官指出，這部分會寫進去。應曉薇還指出，市府一直強調和解免聲請費用也較迅速，講的是事實，卻沒有同理心，這是當和事佬嗎？這不是市府的態度。