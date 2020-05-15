影／「鏘、鏘、鏘」警敲水溝蓋取手機 大學生感動致謝

19歲的黃姓大學生前天下午在南屯區等公車時，不慎將手機掉落排水溝內，急得向警方求救，員警持榔頭將水溝蓋敲開，再輔以棍子、畚箕合力將手機撈起，成功拯救黃姓學生的手機，黃姓學生見員警奮力揮汗撿起手機，眼眶泛淚，當場感動得說不出話來。

台中市警四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員鄭欣妮前天下午執勤時，接獲民眾報案稱有學生須警方協助。經到場了解，發現黃姓大學生在等公車亭等公車時，不慎將手機掉落一旁深度約160公分的排水溝。

員警持手電筒照明，發現手機幸運地落在沒有水的區域，「鏘、鏘、鏘」巡佐賈寅星賣力地往水溝蓋ㄇ字型敲擊，試圖鬆動水溝蓋的泥土，終於，用力一扳，水溝蓋被掀開了！

由於賈先前有鑰匙掉落到水溝的經驗，當時幸好有維修工人熱心幫忙，學習到該如何將水溝蓋打開的技巧。這次剛好遇到民眾遭遇手機掉落水溝，立即現學現賣幫助了黃姓大學生。