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影／「鏘、鏘、鏘」警敲水溝蓋取手機 大學生感動致謝
19歲的黃姓大學生前天下午在南屯區等公車時，不慎將手機掉落排水溝內，急得向警方求救，員警持榔頭將水溝蓋敲開，再輔以棍子、畚箕合力將手機撈起，成功拯救黃姓學生的手機，黃姓學生見員警奮力揮汗撿起手機，眼眶泛淚，當場感動得說不出話來。
台中市警四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員鄭欣妮前天下午執勤時，接獲民眾報案稱有學生須警方協助。經到場了解，發現黃姓大學生在等公車亭等公車時，不慎將手機掉落一旁深度約160公分的排水溝。
員警持手電筒照明，發現手機幸運地落在沒有水的區域，「鏘、鏘、鏘」巡佐賈寅星賣力地往水溝蓋ㄇ字型敲擊，試圖鬆動水溝蓋的泥土，終於，用力一扳，水溝蓋被掀開了！
由於賈先前有鑰匙掉落到水溝的經驗，當時幸好有維修工人熱心幫忙，學習到該如何將水溝蓋打開的技巧。這次剛好遇到民眾遭遇手機掉落水溝，立即現學現賣幫助了黃姓大學生。
不過水溝太深，賈靈機一動，向熱心店家借用長棍及畚箕，將手機安然無恙地撈起。黃姓學生及圍觀的等公車學生全場歡呼，店家也熱心提供清水讓員警洗手。「我當下真的不知該怎麼辦，警察叔叔你們好熱心，謝謝你們，辛苦了！」 黃姓學生眼眶紅紅開心地向警方道謝。
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