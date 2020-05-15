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影／警制止酒醉女闖馬路 她大喊救命、Leave me away
一名酒醉的女子日前在台中市大連路與熱河路口闖馬路，險象環生，員警上前阻攔，拼命抓住她，避免危險發生攔，女子手臂被警握住心生不快，反向警問有做錯甚麼事嗎？甚至大喊救命，並以英文連喊多聲「Leave me away」，希望警方離開現場不要管她，讓處理員警哭笑不得。
台中市警五分局文昌派出所員警高羿凡、柯俊銘，5月7日5時20分巡邏至大連、熱河路口，路邊一名陳姓民眾揮手攔停並告知警方同行女性友人因喝多了，一直想自顧的亂走馬路，他擔心發生危險，但獨自一人又無法招架，故拜託警方協助安撫，並趕緊讓她順利返家。
陳男甫語畢，這名女性友人稱要自行返家，卻無預警地想跑到馬路上，幸好高姓警員反應快速，立即上前將其抓回路旁避免危險，酒醉女子見遭警阻攔，手臂被握住心生不快，反向警方喊問有做錯甚麼事嗎？為什麼警方拉住她？甚至烙英文大喊「Leave me away」，希望警方離開現場不要管她，還在警方面前叫警方報警處理。
女子酒醉情形得太嚴重，放任不管可能會有危險，警方耐住性子想方設法說服女子冷靜並聯繫家屬到場，但女子遲遲不願解開手機密碼聯繫，雙方僵持許久，最後女子終於聽從警方建議，去電給表哥到場載送她返家，才讓警方及同行友人安心離去。
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