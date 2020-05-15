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開車去新北訪友 北市男撞超商樑柱波及10機車

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

陳男昨晚駕車疑疏於注意，先撞上中央分隔島，再撞上騎樓超商的樑柱，整台車翻覆。記者蔡翼謙／翻攝
陳男昨晚駕車疑疏於注意，先撞上中央分隔島，再撞上騎樓超商的樑柱，整台車翻覆。記者蔡翼謙／翻攝
一名男子昨晚駕車從台北市大同區前往新北市找友人，行經重慶北路二段，疑疏於注意，車身先往左偏撞上中央分隔島，再往右衝進騎樓，撞上超商樑柱及10台機車，由於男子酒測值為0，警方將他送醫救治後，交由雙方自行協調理賠事宜。

警方調查，陳男（35歲）昨晚10點多要去新北市找友人，駕車行經大同區重慶北路二段時，疑疏於注意，車身擦撞中央分隔島，此時陳將方向盤回切，卻又往右撞進騎樓，撞毀超商樑柱及10台機車。

陳的轎車當場翻覆，他也受困車內，一旁民眾緊急報案，消防員趕到救出陳，而轎車的水箱、保險桿等零件毀損。

警方對陳酒測，酒測值為0。陳稱，撞上分隔島後，因太緊張，迅速將分向盤往右轉，不過轉的角度太大，才衝進騎樓。

由於陳無酒駕，警方將他送醫救治後，開立登記聯單成案處理，理賠部分則由陳與10名機車車主及超商業者自行協調。

陳男昨晚駕車疑疏於注意，先撞上中央分隔島，再撞上騎樓超商的樑柱，整台車翻覆。記者蔡翼謙／翻攝
陳男昨晚駕車疑疏於注意，先撞上中央分隔島，再撞上騎樓超商的樑柱，整台車翻覆。記者蔡翼謙／翻攝

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