聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／扯！百萬雙B汽車違停遭拖吊 保險桿被拖到當街脫落
一輛白色BMW汽車前天在新北市違規停在紅線上，警方依規定執行拖吊，沒想到汽車才被拖離現場沒幾分鐘，汽車的前保險桿竟然半路當街脫落，連路過民眾看到都直呼「真誇張！」警方表示，待車主來領回車輛時將主動洽談賠償事宜，負起回復原狀的責任。
新北市警方5月13日晚上獲報8時24分，板橋區中正路上有車輛紅線違停，員警發現為一輛白色BMW汽車違停，現場拍照舉證後，由公辦民營拖吊場的拖吊車上架拖走，沒想到，才駛離沒多遠，拖吊車的吊架晃動了一下，BMW汽車的前保險桿竟然整個翹起脫落，連路人看到都嚇了一大跳。
板橋警方指出，華江民營拖吊場拖吊車前晚執行拖吊違規汽車時，疑因拖吊車的安全勾鬆脫，造成汽車前保險桿有輕微損傷及凹痕，華江拖吊場已承諾，會主動與車主洽談賠償事宜，負起修復回原狀的責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言