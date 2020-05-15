影／扯！百萬雙B汽車違停遭拖吊 保險桿被拖到當街脫落

一輛白色BMW汽車前天在新北市違規停在紅線上，警方依規定執行拖吊，沒想到汽車才被拖離現場沒幾分鐘，汽車的前保險桿竟然半路當街脫落，連路過民眾看到都直呼「真誇張！」警方表示，待車主來領回車輛時將主動洽談賠償事宜，負起回復原狀的責任。

新北市警方5月13日晚上獲報8時24分，板橋區中正路上有車輛紅線違停，員警發現為一輛白色BMW汽車違停，現場拍照舉證後，由公辦民營拖吊場的拖吊車上架拖走，沒想到，才駛離沒多遠，拖吊車的吊架晃動了一下，BMW汽車的前保險桿竟然整個翹起脫落，連路人看到都嚇了一大跳。