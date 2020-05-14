8旬翁登山失蹤10餘日 陽明山竹子湖山坡發現遺體

新北市80多歲老翁日前獨自一人前往台北陽明山，事後未歸，家屬至警局報失蹤人口，警方調閱監視器畫面發現老翁走進陽明山竹子湖一帶山區小徑，經消防局搜救大隊協尋搜救，今天發現老翁陳屍山坡，警方初步認為，老翁疑似失足跌進山坡，詳細死因尚待檢察官相驗。

老翁家屬5月3日在新北市三重區報案指出，年邁父親是登山客，平日就會到山裡健行，但一直沒有回家。警方調閱監視器畫面，一路追出老翁穿著登山衣物、攜帶裝備，獨自前往陽明山竹子湖一帶，進入山巒間的山區小徑，就像是周邊農夫自行開闢的小路，地處偏僻。

經搜救大隊協助搜山，今日傍晚在農園旁的山坡尋落老翁，但已明顯死亡多時。警方獲報由鑑識小組上山採證，老翁穿著登山衣物，現場並無打鬥跡象，監視器畫面拍到老翁獨自進入，並無他人出沒，初步排出他殺嫌疑。