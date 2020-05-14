影／疑未注意前方有車 重機擦撞轎車再撞對向貨車一傷

21歲潘姓男子今天下午3時許騎乘重機行經坪林區北宜公路30.8K處時，疑因過彎加上車速過快未注意到前方有車，撞上同車道廖姓男子（31歲）車輛，隨後又撞上對向陳姓男子（56歲）駕駛的大貨車，潘受到輕傷送醫。

潘今天下午從宜蘭方向往新店，未料北宜因部分路段在施工，造成30K附近交通壅塞，他疑似因車速過快加上過彎未注意導致煞車不及，從後方擦撞同車道廖男駕駛的白色轎車，又跨越雙黃線撞上對向陳男駕駛的大貨車，潘因此輕傷。