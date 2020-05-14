男子搭賞鯨船突然跳海 船員英勇跳海救援
宜蘭頭城烏石港一艘賞鯨船今天載客出海賞鯨時，一名男遊客突然脫下救生衣跳海，所幸兩名船員見狀後，英勇跳海救援，男子經送醫後沒有大礙。
這名男遊客上午在頭城烏石港購買「賞鯨、登島、繞島」3合1行程之後，搭乘賞鯨船前往龜山島海域旅遊，但島上駐衛警人員於上午11時40分獲報，船上一名男遊客突然脫下救生衣跳海，之後在海中呈現「大」字型，任由海浪載浮載沉，所幸當時風浪不大，賞鯨船上兩名船員見狀後，攜帶救生圈英勇跳海，順利將男子救上船。
當時有人向跳海的男子勸說，到底是為何事跳海自殺，別想不開。
賞鯨船簡姓業者說，賞鯨船在中午返回烏石港後，船員立即請救護車將跳海男子送往礁溪杏和醫院。
杏和醫院表示，這名男子經初步觀察後沒有大礙，下午時已出院。
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