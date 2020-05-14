台中北屯好市多工地傳火警 警消到場業者已撲滅

台中市北屯好市多二店去年底動工，今天下午傳出工地火警，警、消獲報到場時，工地的工人已自行將火勢撲滅，燃燒面積約10平方公尺，台中市消防局表示，獲報時工地有冒出濃煙，但頭家厝、北屯消防分隊到場時，業者已滅火，燃燒的物品為工地板模，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清。

台中市消防局勤指中心今天下午5時許獲報，好市多位於北屯區敦富路、南興北一路的建築工地，疑因施工不慎起火燃燒，濃煙竄天，派遣頭家厝、北屯、東山及潭子等分隊，出動救災、護車共13輛，人員共32名，由北屯分隊小隊長黃晨瑛帶隊前往搶救，消防隊到場時，火勢已由工地的工人以水源、滅火器撲滅。

消防隊初步勘查，燃燒面積約10平方公尺，燒毀的物品為板模，研判是施工、焊接不慎引發的火警，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清。