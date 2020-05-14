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萬華警跑到淡水抓錯人 今帶禮物登門道歉
台北市警察局萬華分局龍山派出所日前循線追查至新北市淡水區，卻將一名鄭姓男子誤認為犯嫌，上前攔查後，鄭姓男子不斷強調找錯人，雙方一度僵持，最後鄭男出示身分證才證明清白，但他事後氣得在臉書PO出監視器畫面，自嘲自己「長得像通緝犯」，萬華警方今特別帶禮物至鄭男經營的機車行致歉，鄭男也表示諒解，事件平和落幕。
新北市議員陳偉杰服務處表示，鄭男無辜被警方誤認為嫌疑犯，情緒相當氣憤，事後陳偉杰要求新北市警察局向台北市警局溝通，今龍山派出所所長及萬華分局督察組也特別帶著禮物向鄭男致歉。
陳偉杰服務處說，鄭男看見所長親自上門，也感受到了誠意，他更向警方表示，「追查犯嫌、執行勤務很辛苦，能夠體諒」，並回贈了茶葉，雙方也開心合照，事件圓滿落幕。
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