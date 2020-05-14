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20噸廢土濫倒山區 警局長震怒嫌犯隔天被捕
黃姓男子駕駛砂石車昨天凌晨載運工地廢土，涉嫌濫倒在基隆市瑪陵山區大同街面，民眾騎機車路過差點撞上。黃男為免被抓，事先遮蔽車號及車身的公司資訊。警方過濾監視器一路追蹤，才出黃涉案後，今天下午拘提到案，依公共危險罪嫌及違反廢棄物清理法偵辦。
瑪陵地區瑪民眾昨天清晨騎車經過北二高基隆大埔交流道附近大同街，發現車道上竟出現成堆的廢棄土方，險些撞上。 當地瑪東里長李文良說，濫倒地點位處彎道，汽機車用路人一旦疏於注意就可能發生車禍，造成傷亡。
基隆市議員張耿輝說，這起濫倒事件太離譜了，不肖業者簡直目無法紀，要求警方找出濫倒者依法嚴懲，並請市府盡速清理廢土，恢復通行。
基隆市環保局表示，附近監視器有拍到傾倒廢棄土的砂石車，但車牌和車身都有刻意遮掩，研判是外縣市車輛。環保局另找合法廠商調派車輛，昨天中午前清理約20噸廢土，清理費將向行為人追繳。
警方成立專案小組，依據涉案砂石車行車軌跡，過濾近百個監視器，才查出是黃男所為，將他拘提到案。
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