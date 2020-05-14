被撞致死騎士妻子墜樓送醫 韓賜村探視遭嗆

韓賜村上午再度到喪宅弔唁，獲悉死者之妻墜樓相當錯愕，一再懇求家屬諒解。本報系資料照片 民進黨高雄市議員韓賜村日前涉開車撞傷余姓騎士致死，余妻今天上午在喪宅墜樓重傷，經送醫住加護病房觀察中，韓賜村下午前往醫院探視遭家屬嗆聲，韓賜村則低頭不語，快步離去。

55歲的余姓騎士在鋼鐵公司上班，7日下班途中在高市小港區遭韓賜村開車撞倒送醫，12日傷重不治，48歲的余妻上午從高市前鎮區喪宅4樓窗口墜樓，造成全身有多處骨折、輕微腦內出血，但意識清醒，經送高雄市立小港醫院急救開刀，術後生命跡象穩定，仍在加護病房觀察。

韓賜村上午再度到喪宅弔唁，獲悉死者之妻墜樓相當錯愕，一再懇求家屬諒解。韓賜村隨後轉往小港醫院探視時，被余妻的家屬怒嗆「她流好多血你知道嗎？」韓賜村則低頭不語，匆匆離去。

余家長兄在胞弟靈堂前受訪表示，弟媳是越南人，與胞弟結婚20多年來感情很好，兩人經常同進同出，形影不離，他們育有一名14歲女兒，目前就讀國三，這孩子領有身心障礙手冊。發生這樣的事後，弟媳一直很難接受，情緒也不穩。

他指出，上午弟媳還與家人在喪宅一樓靈堂前吃煎餃，弟媳隨後上樓，不久聽到一聲巨響，她就倒在靈堂前地面直喊痛，還好她墜樓時有被附近遮雨棚擋了一下，否則後果不堪設想。

警方初步調查，余妻當時從喪宅4樓窗戶墜下，沒有外力介入，現場沒有發現遺書，將待她傷勢好一點方便說話時，再進一步到醫院了解墜樓原因。

余姓死者上有87歲老爸，下有越南籍妻子及弱勢女兒，全靠余男一份薪水過活，余男遭此死劫後，全家經濟支柱頓失，家人處境堪憐。