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新北女童從14樓墜落 外傷輕微但有骨裂及肝臟破裂
新北市就讀國小3年級的9歲女童，昨天下午放學後獨自一人跑到社區14樓頂樓騎腳踏車玩耍，頂樓安全門因風大關上無法打開，女童心急攀爬女兒牆欲爬窗回家，不慎失足跌落，碰到2樓雨遮後，墜落至社區1樓中庭花圃，還能搭電梯回6樓住家，向念國一的姊姊哭訴「胸口好痛。」
姊姊趕緊打119求救，女童經救護人員初步檢視只有頭部擦挫傷及氣胸，送醫後經醫護人員檢查，發現女童雖外傷不嚴重，因從高處路墜落，女童除有氣胸外，還有肋骨斷裂，肝藏破裂及腸子外露腹腔，經漏夜開刀手術後，目前仍在加護病房觀察中。此案警方調查後，此案非無外力介入，單純為一起意外事故。
新北市教育局昨天獲悉後，已指派駐區督學連繫校方人員到醫院探視關懷，教育局表示，將視女學童醫療狀況發給急難慰助金，後續校方會啟動校內輔導機制，並協助辦理學生平安保險及復課等事宜。
教育局表示，未來將請新北轄內各級學校加強學生安全教育及求救方式教學，以減少學生意外事故。
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