影／砂石車撞擊瞬間畫面驚悚 三義事故1死3傷

苗栗縣三義鄉140縣道上午9點多發生2輛砂石車與1輛轎車碰撞車禍，轎車被擠壓不成形，車內2名男女受困被救出，其中駕駛張姓男子重傷，乘客座郭姓女子在現場已無生命徵象，送醫仍不治，2名砂石車司機輕傷送醫。

事故發生地點在一家砂石場大門前，警方根據現場監視畫面及相關目擊者說法，初步研判車禍發生時，鄒姓砂石車司機駕車從卓蘭往三義方向行駛，同向前方為張姓男子駕駛的轎車，行經砂石場前方路段時

，場內郭姓司機駕駛砂石車正出場準備左轉往卓蘭方向行駛。

當時轎車停等，但疑遭後方的砂石車追撞上，2輛砂石車和轎車撞成一團，轎車被撞得嚴重變形，車內2名男女受困。

苗栗縣消防局派遣救援人員趕到，先將駕駛70歲張男子救出送往台中大甲光田醫院，上午11點多將乘客座郭姓女子救出，但她已無生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。