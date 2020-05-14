捷運女警涉偽造商店收據 核銷38個便當誤餐費遭訴

台北市捷運警察隊張姓女警，涉嫌貪圖便利，竟偽造商店收據核銷誤餐費，甚至還盜刻商店專用章，自行蓋印收據，1年多來偽造38張買便當收據，直到遭檢舉送辦。士林地檢署日前偵結，全案依偽造文書罪嫌起訴。

起訴指出，51歲張女為圖請款便利，2017年9月１６日至2018年12月31日間，在北市大同區一家商店消費後，向黃姓老闆拿取蓋好免用統一發票專用章和負責人印文的空白收據，自行填上購買便當的日期、數量、價格等，提交給承辦人核銷「駐東門站執勤同仁誤餐費」，共計核銷33個120元的便當。

張姓女警順利領得誤餐費後，2019年起至同年3月1日，涉嫌在黃老闆未授權下，竟擅自盜刻店家專用章和印章，自行在空白收據上蓋章，沒消費卻偽造不實收據，核銷5個便當誤餐費。

全案直到去年3月5日，捷警接獲民眾檢舉，案件才曝光，張女依照排班時間，每月約有2、3次到東門站巡邏，核銷的商家卻在大同區，且沒賣便當，張女共計核銷37個便當核銷，1個未核銷，全案由北市警局移送偵辦。

張姓女警坦承，向商店拿取收據申報誤餐費，黃姓老闆2019年起沒有提供收據，才會偽造商店及老闆印章，蓋印在收據上。黃姓老闆證稱，未同意或授權張女製造商店收據，且根本沒賣便當。

捷警誤餐費是專款專用，負責申報業務的會計室佐理員證稱，同仁拿單據到每分隊窗口，單據限收據或發票，除非金額算錯或統編漏打，否則不會退件，窗口每月結帳後，再拿到會計室申報，誤餐費每人1餐上限為80元。