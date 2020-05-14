前瞻補助平鎮停車場釀1死 民代籲市府速提懲處名單

桃園市平鎮區文化公園地下停車場上月30日發生1死3傷崩塌意外，初步調查為結構計算疏失，導致柱頭板承受載重面積不足釀禍，市議員黃敬平今天在議會閉會提臨時動議，要求市府儘速提咎責懲處名單送交議會，並強調此案獲交通部前瞻1.2億元補助，據悉交通部長林佳龍震怒要交通局提檢討報告，「若不提則要拿回所有前瞻補助」。

崩塌工安意外茲事體大，市府委請桃園市結構技師公會、桃園市建築師公會及台灣省土木技師公會等三大公會鑑定，初步事故調查報告為「結構計算疏失」，導致柱頭板承受載重面積僅剩設計規範值的四分之一載重，且樓版覆土深度取2公尺，而非最大值3.8公尺，兩大原因造成貫穿剪力僅達結構設計規範值14.8%，承載受重不足而釀禍。

黃敬平臨時動議獲議會附議通過，要求市府提懲處名單，市府交通局長劉慶豐說，事故主要原因已經出爐，不過3大工會的完整調查報告要2個月才會完成，會進一步釐清包括施工、監造與建築設計等層面，以及行政處理是否有疏失、怠惰，至於最後鑑定結果與責任歸屬，還是要給檢察官來做判定，現在細節尚未出來，不宜妄下定論。

「交通局不會逃避！」劉強調，未來行政責任等歸屬，就交通局立場絕對不會推諉、不會逃避，「一個人死亡是一個家庭的破碎」，現階段最重要是先把緊急搶修工作做好，並再審慎完成重建方案，至於責任歸屬方面也會分頭處理。