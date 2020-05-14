打造失智友善社區 商店、保全是防線

看到失智老人在街上遊走，不用害怕，可以積極前往關切，尤其商家、餐廳和保全更是幫助失智友的防護網。國民健康署14日在記者會上呼籲保全、商家等場域與民眾合作，積極對失智友提供協助，並且謹記「主動關懷」、「幫助選擇」及「安撫情緒」。

社區健康組組長羅素英表示，全台目前約有17萬的失智友，其中有16.8萬是65歲以上長者，且高達8成5都居住在家裡，因此「保全」可以說是失智關懷的第一道防線。陳姓保全分享經驗，表示曾有住戶反應陌生老人家在社區走動，當他前往關切才知道是獨居在大樓裡的老人家。他建議大樓管理會可以造冊關懷，定時打電話關切，發生狀況能即時聯繫家屬，更可避免走失風險。

「商店」和「賣場」則是在協助失智有生活上可以發揮作用，包括協助失智友購物、點餐和算錢付款。全聯門市的張姓副理表示，曾有同仁注意到有位來購物的老太太會漫無目的在商店內徘徊，且重複購買商品，於是聯想到可能是失智症患者，主動上前幫忙結帳和購物，也協助長者能順利返家。

國民健康署署長王英偉也表示，失智友生活上困難重重，家人照顧起來時常心有餘而力不足，所以更需要靠整個社區的共同協助，讓失智友能夠受到尊重並且安全的生活。

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