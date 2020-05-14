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「為何惡意棄單？」雲林外送員搞錯對象遷怒無辜民眾
「平白無故被冤枉！」住在雲林斗六的高先生，11日晚間11時許突聽見家門外有喧鬧聲，原不以為意的他，沒一會兒發現外頭正有一位熊貓外送員對著家門狂踹，外送員還氣憤的質問高先生「為何下單後就不接電話？」認定他訂了外送又惡意棄單，過程中不斷言語挑釁當事人，高先生隨即報警，但外送員自顧自地騎車離開現場。
無緣無故被外送員冤枉，高先生表示，他根本沒下載外送APP，更別談有訂外送，突如其來被外送員鬧到家門前，讓他心生畏懼，事後他將監視器畫面PO上社群網站，網友一致認為外送員「很誇張」，不該不分青紅皂白就找人發洩工作情緒。
高先生說，他也從事服務業，深知同業的辛苦，他認為有話應該好好說清楚，而非情緒發洩，需要幫忙的部分他很樂意協助。他也寫信給外送平台客服反映此事，但得到的卻僅是官方道歉及無法提供外送員資料的回應，經過此事他只希望外送平台能加強內部訓練，別再有這類的「烏龍」事件發生。
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