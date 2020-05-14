為討500元持安全帽攻擊 員警載被害人飛車攔下嫌犯逮捕

新北市樹林區昨日晚間發生男子當街為討500元，與被害人當街發生肢體衝突，雖然員警立即飛車追上該名男子將他逮捕，但該男卻稱是與被害人有債務糾紛，可是被害人卻堅持根本不認識他，2人各說各話，警方目前將介入釐清，同時2人也對彼此提出傷害告訴，全案依法函送偵辦中。

事件發生在13日晚間7時許，吳姓男子（28歲）與李姓男子（43歲）於樹林區文化街與復興路口發生肢體、口角衝突；據吳男表示，原本在住家附近公園休憩，沒想到李男突然上前靠近，並對著他說「你欠我500元！」，原本吳男不想理會起身離開，李男隨即跟在一旁不斷討要金錢，隨後2人發生衝突。

過程中吳男對著李男飆罵「先生不好意思你哪位！」，李男則反罵「你上次欠我的五百塊還給我！」，隨後更拿起手中安全帽往吳男後腦勺敲了下去，嚇得吳男逃往一旁便利商店求救，並在路人協助下報警。

巡邏員警接獲通報後趕往吳男報案地點，隨後飛車追上原本已經步行離開的李男，吳男表示員警霸氣要求李男「站住」，隨後將他帶回警局詢問。