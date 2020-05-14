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影／起重車失控車禍還衝進農田 自撞交通號誌桿全毀
桃園市44歲陳姓司機開1輛輪式起重機今天上午行經蘆竹區海山路、油管路口，疑似機件故障煞車失靈，因於車速過快，陳姓司機操控不住車速，該起重直接猛力衝撞路口的交通標誌桿，造成該號誌桿及號誌斷落全毀、散落滿路口，該起重車失控再衝到廢棄桃林鐵軌旁農田、被圳溝卡住，幸好陳姓司機沒有受傷，虛驚一場。
陳姓司機駕駛後輪式起重車自撞肇事後，由於車體龐大及路口交通號誌桿整個斷落全毀，散落一地，一度造成海山路、油管路口塞車，起重車車禍意外被路過網友拍下在臉書貼文PO出，引起網友紛紛議論，蘆竹警方表示，警方據報趕到發現，陳姓司機連同起重車整個卡在圳溝、農田旁動彈不得，幸好陳姓司機沒有大礙，員警對陳姓司機進行酒測，測試值為零，警方立即疏導交通或聯絡大吊車處理排除路障，恢復交通。
警方表示，陳姓起重車司機突然失控衝撞肇事，幸好未波及其他行車，不過撞斷交通號誌桿，整個號誌損毀，警方將依違反道路交通管理處罰條例規定開單告發處罰，該起重車撞毀的交通號誌桿引用將依法索賠，陳姓司機損失不貲。
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