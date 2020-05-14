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影／小黃併排擋道、公車司機猛按喇叭理論 警：都違規

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市有網友昨天下午5時許，在西屯區文心路二段發現一輛統聯客運公車司機，因不滿計程車並排停車，當場在慢車道上停車，不斷按鳴喇叭，要求計程車駛離，未料按鳴喇叭後，計程車司機不駛離外，還打開後車廂，公車司機也不滿下車拍照並理論，網友將影片上傳網路，直說「目睹正義公車司機」，引發熱議，台中市第六警分局表示，雙方都已違規，民眾可具名向警檢舉。

台中市第六警分局市政所副所長陳春霖說，目前未接到民眾檢舉，不過根據影片狀況檢視，不論是計程車司機或是公車司機，都涉違反道路交通管理處罰條例規定，依法可開罰2400元，另外公車司機按鳴喇叭未依規定，也可開罰300元以上600元以下罰鍰，呼籲市民若有看到違規，可向警方檢舉。

台中市一名網友昨天在臉書社團「爆料公社」發布一段影片，影片中一名統聯客運的司機行經西屯區文心路二段566號附近時，因慢車道上有一輛計程車閃故障燈並排停車，引來公車司機不滿，當場停在慢車道，並不斷按鳴喇叭，時常長達數分鐘，但計程車司機聽到喇叭後，置若罔聞，還下車將後車廂打開，此舉引來公車司機不滿，將公車停在慢車道上，下車拍照欲檢舉計程車違規，雙方在道路上理論，互不相讓，最後公車司機駛離。

網友將影片全程拍下後，上傳臉書，該名網友留言「親眼目睹正義公車司機，厚臉皮小黃臨停擋路，公車喇叭按了3分鐘他都不開走，公車司機要拍照檢舉還像小朋友擋在車牌前」，並標註時間、地點，引發熱議，網友紛紛留言「小黃司機素質太差」、「台中司機就是要這麼嗆」、「正義？兩個馬路亂源，一個影片沒頭沒尾，前面發生什麼事情都不知道，帶風向不是這樣帶的」。（影片受訪者為第六警分局市政所副所長陳春霖）

台中市西屯區文心路二段昨天下午發生一起公車司機與計程車司機的糾紛，遭網友拍攝影片上傳網路。圖／摘自臉書爆料公社
台中市西屯區文心路二段昨天下午發生一起公車司機與計程車司機的糾紛，遭網友拍攝影片上傳網路。圖／摘自臉書爆料公社
台中市西屯區文心路二段昨天下午發生一起公車司機與計程車司機的糾紛，遭網友拍攝影片上傳網路。圖／摘自臉書爆料公社
台中市西屯區文心路二段昨天下午發生一起公車司機與計程車司機的糾紛，遭網友拍攝影片上傳網路。圖／摘自臉書爆料公社

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