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影／小黃併排擋道、公車司機猛按喇叭理論 警：都違規
台中市有網友昨天下午5時許，在西屯區文心路二段發現一輛統聯客運公車司機，因不滿計程車並排停車，當場在慢車道上停車，不斷按鳴喇叭，要求計程車駛離，未料按鳴喇叭後，計程車司機不駛離外，還打開後車廂，公車司機也不滿下車拍照並理論，網友將影片上傳網路，直說「目睹正義公車司機」，引發熱議，台中市第六警分局表示，雙方都已違規，民眾可具名向警檢舉。
台中市第六警分局市政所副所長陳春霖說，目前未接到民眾檢舉，不過根據影片狀況檢視，不論是計程車司機或是公車司機，都涉違反道路交通管理處罰條例規定，依法可開罰2400元，另外公車司機按鳴喇叭未依規定，也可開罰300元以上600元以下罰鍰，呼籲市民若有看到違規，可向警方檢舉。
台中市一名網友昨天在臉書社團「爆料公社」發布一段影片，影片中一名統聯客運的司機行經西屯區文心路二段566號附近時，因慢車道上有一輛計程車閃故障燈並排停車，引來公車司機不滿，當場停在慢車道，並不斷按鳴喇叭，時常長達數分鐘，但計程車司機聽到喇叭後，置若罔聞，還下車將後車廂打開，此舉引來公車司機不滿，將公車停在慢車道上，下車拍照欲檢舉計程車違規，雙方在道路上理論，互不相讓，最後公車司機駛離。
網友將影片全程拍下後，上傳臉書，該名網友留言「親眼目睹正義公車司機，厚臉皮小黃臨停擋路，公車喇叭按了3分鐘他都不開走，公車司機要拍照檢舉還像小朋友擋在車牌前」，並標註時間、地點，引發熱議，網友紛紛留言「小黃司機素質太差」、「台中司機就是要這麼嗆」、「正義？兩個馬路亂源，一個影片沒頭沒尾，前面發生什麼事情都不知道，帶風向不是這樣帶的」。（影片受訪者為第六警分局市政所副所長陳春霖）
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