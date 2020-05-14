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載到確診消防員心驚驚 鄭文燦：發獎勵金5千
疫情期間至今，桃園市消防人員長時間載送確診或疑似病例風險高，市長鄭文燦今天上午前往消防局龜山分隊向防疫救護人員頒贈營養品，指示消防局發放第一階段防疫獎勵金，其中迴龍分隊隊員鄭宇志4月中旬載到送1名確診案例後體溫上升，擔心感染隊員和家人，到消防局自主管理室檢疫度過，鄭文燦說，消防員這段時間辛苦，若載到確診案例發獎勵金5千元、載到疑似病例發獎勵金3千元。
鄭文燦前往龜山慰問龜山、迴龍、大林消防分隊防疫消防人員加油，他贈送營養品後，還親自上救護車體驗隔離載送病患情境，他說，消防局載送救護出勤290次，載到53件確診病患，龜山、迴龍及大林消防分隊醫療後超過10次，出勤必須SOP穿防護衣載送，還支援機場載送勤務，載到53人確診個案比例高，這段時間「消防局同仁辛苦了」。
鄭文燦表示，考量消防人員防疫這段時間辛勞，他指示消防局開始發放第一階段防疫獎勵金，若載到確診案例每人發放獎勵金5千元、載到疑似病例每人發放獎勵金3千元。消防局估計，第一階段符合防疫出勤規定的消防人員獎勵金約220萬元。
其中迴龍分隊隊員鄭宇志因載到確診案例，擔心感染消防同事、家人，主動前往消防局自主管理室自行檢疫，迴龍分隊指出，鄭宇志4月中旬載到確診個案後4、5天，感覺身體異常發熱，放假不敢回家，怕病毒傳染家人，前往該局獨立的自主管理室自主檢疫，辛好無礙。
消防局長謝呂泉說，因應消防人員可能載送到確診或疑似例個案，消防局各大隊會設置自己的自主管理室，提供載過確診者自覺身體不適的消防救護人員前往自主檢疫、接受採證，由消防局安排起居生活，大約3到5天檢疫結果沒問題就解除檢疫。
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