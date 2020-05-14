KTV偷復業男客急撇清沒叫小姐 2人用4個酒杯露馬腳

新冠肺炎趨緩，但中央流行疫情指揮中心仍未對酒店、有女陪侍小吃店解封，桃園龜山1間KTV12日深夜偷偷復業，起初還企圖隱瞞「沒叫小姐」，但警方隔1小時後再次突襲，眼尖發現包廂僅2名男客，桌上卻有4個酒杯，對方才坦言有叫小姐坐台，詢後將店家移送桃園市府主管機關裁罰。

龜山分局坪頂派出所長陳信宏指出，防疫期間將轄內酒店、小吃店，視聽歌唱店列為查緝重點，每天都有排勤務到場稽查，12日深夜文化三路1間KTV偷偷復業，員警到場時僅發現男客，但並沒有女陪侍。

但警方認為可疑，事隔1小時後再回到現場突襲，果然發現包廂內僅2名男客，但桌上卻擺著4個酒杯，男客這才坦言有點小姐坐台，發現警方回馬槍稽查時，2名小姐才倉皇跑到客廳，企圖規避查緝。