台中豐原路樹倒塌 暖警徒手搬路樹至路旁
台中市豐原區中正路910巷路口附近快車道上昨日有路樹橫倒，警方接獲民眾報案後，立即趕往現場，員警除通報清潔隊到場處理外，並實施交通管制，還徒手將倒塌路樹搬至路旁，15分鐘內恢復道路通行，未造成人員傷亡。
台中市警局豐原分局合作派出所巡佐劉鴻裕及警員江豐羽，昨日中午12時許接獲民眾報案，指稱豐原區中正路往國道一號豐原交流道方向，與中正路910巷路口附近快車道上有路樹橫倒。
警方獲報後趕往現場，發現中央分隔島上的路樹疑因根部鬆動導致倒塌，影響往來行車安全，員警除通報清潔隊到場處理外，立即實施交通管制、開啟巡邏車警示燈及設置交通錐，警示行駛車輛，並徒手將倒塌路樹搬至路旁，15分鐘內恢復道路通行。
合作派出所長李健瑋呼籲民眾外出時注意道路狀況，如發現有道路障礙時，請立即與相關單位反映或撥打110，警方將協助聯繫有關單位作緊急應變處置，防止意外發生。
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