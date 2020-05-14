台中豐原路樹倒塌 暖警徒手搬路樹至路旁

台中市豐原區中正路910巷路口附近快車道上昨日有路樹橫倒，警方接獲民眾報案後，立即趕往現場，員警除通報清潔隊到場處理外，並實施交通管制，還徒手將倒塌路樹搬至路旁，15分鐘內恢復道路通行，未造成人員傷亡。

台中市警局豐原分局合作派出所巡佐劉鴻裕及警員江豐羽，昨日中午12時許接獲民眾報案，指稱豐原區中正路往國道一號豐原交流道方向，與中正路910巷路口附近快車道上有路樹橫倒。

警方獲報後趕往現場，發現中央分隔島上的路樹疑因根部鬆動導致倒塌，影響往來行車安全，員警除通報清潔隊到場處理外，立即實施交通管制、開啟巡邏車警示燈及設置交通錐，警示行駛車輛，並徒手將倒塌路樹搬至路旁，15分鐘內恢復道路通行。