影／台中警犬歐迪做伏地挺身成網紅 網友直呼：好厲害

台中市警局警犬隊已成軍兩年多，領犬員除了平時訓練之外，也會將警犬的日常生活拍攝下來，上傳到Instagram等網路平台，領犬員林廣在上月底將防疫期間，與警犬歐迪一起做伏地挺身的影片放上網路後，引發網友迴響，獲得近千名網友按讚，台中市警局警犬隊今天也派出歐迪一起在媒體鏡頭前演練，與領犬員的默契十足。

台中市警局警犬隊長林雙鎮說，領犬員林廣原任職清水警分局，警犬隊成立後擔任警犬歐迪的領犬員，平時都會在網路Instagram發布相關的訓練及生活影片，此次引發網友迴響的影片，就是因為防疫新冠肺炎期間，領犬員發想，希望呼籲民眾在防疫期間，也能在家多做運動顧健康，因此與警犬歐迪一起做伏地挺身，意外獲得民眾好評。

台中市警局警犬隊長林雙鎮說，警犬平時的體能訓練非常多元，除了跑步、快走，還要配合不同時間、環境條件，包括氣溫、濕度、室內通風程度等，執行不同體能訓練以增強犬隻心肺能力及肌耐力等，除了達到維持犬隻身體檢康的目的外，更能確保犬隻有足夠能力應付各種勤務環境，領犬員也常常將體能訓練融合在玩樂當中，例如拋接遊戲等，可說是寓教於樂。